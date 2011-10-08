Житель Великобритании выиграл 157 млн. долл. в лотерее

Житель Великобритании выиграл в популярной лотерее «Евромиллионы» 101 млн. фунтов стерлингов (примерно 157 млн. долл.), сообщает Газета.Ru.

Победитель, имя которого не сообщается, войдет в тысячу самых богатых жителей страны. Этот выигрыш стал третьим по величине в Великобритании за всю историю лотереи.

В лотерее «Евромиллионы» участвуют Великобритания, Ирландия, Испания, Португалия, Франция, Бельгия, Люксембург, Швейцария и Австрия. Последний крупный выигрыш на жителей Великобритании пришелся в июле, когда пара выиграла 161 млн. фунтов стерлингов.