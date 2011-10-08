В Беларуси с 8 ноября валюта будет продаваться по документу, удостоверяющему личность

Минск. В Беларуси с 8 ноября продажа иностранной валюты физическим лицам в обменных пунктах и кассах банков будет производиться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Указ №449, подписанный Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО 6 октября и опубликованный сегодня в газете «Советская Беларусь», вступает в силу через месяц после его официального опубликования, т.е. с 8 ноября 2011 года, сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

В соответствии с указом, документом, удостоверяющем личность, в Беларуси является паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца, паспорт гражданина иностранного государства.

«Данный указ принят в рамках разработанного правительством и Национальным банком Беларуси комплекса мер по выходу на единый равновесный курс белорусского рубля», - говорится в сообщении пресс-службы.

Документом вводится регистрация паспортных данных лиц, приобретающих иностранную валюту (как наличную, так и безналичную, платежные документы в иностранной валюте, в том числе дорожные чеки) за белорусские рубли в обменных пунктах и кассах банков.

Регистрация паспортных данных физических лиц позволит сформировать межбанковскую централизованную электронную базу данных по учету иностранной валюты, проданной физическим лицам, с помощью автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства.

При операциях продажи иностранной валюты, совершаемых с помощью банковских пластиковых карточек в терминальных устройствах (получение наличных денег и оплата товаров и услуг), реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца карточки, будут браться из базы данных белорусского банка, эмитировавшего карточку.

Справка УНИАН. На совещании 30 августа Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО поручил Нацбанку не позднее октября ввести электронную систему учета покупки валюты по паспорту, по каждому покупателю персонально, как это действует во многих странах.