В Одессе ликвидирован конвертационный центр, который обслуживал зернотрейдеров

Сотрудниками налоговой милиции ГНА ликвидирован нелегальный «банк», который предоставлял услуги по незаконному формированию кредита по налогу на добавленную стоимость.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении ГНА в Одесской области.

Как установлено проверкой, клиентами «конверта» были 12 крупных зернотрейдеров», которые заявили к возмещению из госбюджета НДС на сумму 67 млн. грн.

«В состав центра по минимизации обязательств по НДС входили 26 субъектов, контроль над которыми осуществляли трое лиц, - уточнили в ГНА, - один из организаторов подпольного «бизнеса» уже задержан».

В деятельности нелегальной структуры использовался ряд фиктивных и транзитных предприятий, зарегистрированных в Одесской и Кировоградской областях.