Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до 4,716 млрд. долл.

Минск. Золотовалютные резервы Беларуси в определении МВФ в сентябре увеличились на 134,9 млн.долл. и на 1 октября 2011 года составили 4 млрд. 715,8 млн. долл. в эквиваленте.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Беларуси, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Республики Беларусь.

«В национальном определении уровень золотовалютных резервов увеличился на 48,3 млн. долл. и на 1 октября составил 6 млрд. 227,1 млн. долл. в эквиваленте. Увеличению золотовалютных резервов способствовала покупка Национальным банком иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, а также конвертация нерезервных активов», - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в сентябре текущего года Нацбанк и правительство Беларуси исполнили в полном объеме внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте в сумме около 188 млн. долл. в эквиваленте.