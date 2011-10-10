Германия и Франция предложат новые решения для укрепления евро

Германия и Франция намерены вместе предлагать новые решения для обеспечения более тесного и слаженного сотрудничества стран еврозоны на пути к стабилизации единой валюты.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ журналистам в воскресенье по итогам встречи с Президентом Франции Николя САРКОЗИ в Берлине, передает РИА «Новости».

По ее словам, обе страны приветствуют тот факт, что закон о Европейском фонде финансовой стабильности (ЕФФС) вскоре подпишут все страны еврозоны.

"Ключевые направления, над которыми еще работают, должны быть такими, чтобы фонд был дееспособным и выполнял задачу сохранения стабильности евро. Здесь Германия и Франция будут вместе делать новые предложения", - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

Ранее Германия одобрила поправки в национальный закон о Европейском фонде финансовой стабильности (ЕФФС). Расширены возможности фонда, в частности, увеличен объем финансовых гарантий для стран еврозоны до 780 млрд. евро с 440 млрд.

Поправки также предполагают, что доля участия Германии в фонде, созданном для поддержания финансовой стабильности в Европе через оказание финансовой помощи государствам еврозоны, увеличивается до 211 млрд. евро со 123 млрд. евро.