Торги на межбанке открылись котировками 7,9950-8,0050 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ`е продолжающимся падением котировок – 7,9950/8,0050 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2497/0,2502, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7710/10,7860.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3489/1,3491 (пятница — 1,3452/1,3454).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.