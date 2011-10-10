Активы украинских банков за девять месяцев выросли на 9,5%

Активы украинских банков за январь-сентябрь 2011 г. выросли на 9,5%, при этом за сентябрь - на 0,4%, - до 1,032 трлн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Общие активы банков составляют 1,194 трлн. грн., из которых 68,7% – кредиты; 6,8% – вложения в ценные бумаги; 6,1% - остатки средств на корсчетах, которые открыты в других банках; 4,6% - наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ.

Обязательства банков выросли на 9% - до 876,5 млрд. грн. В структуре обязательств 34,3% (или 300,3 млрд. грн.) составляют средства физических лиц, 19,5% (или 170,7 млрд. грн.) - средства субъектов хозяйствования, 18,8% (или 164,5 млрд. грн.) - межбанковские кредиты и депозиты.

Капитал украинских банков за указанный период вырос на 12,7% и составил 155,2 млрд. грн., или 15% пассивов банков.

Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 14,9% - до 167,5 млрд. грн.

По состоянию на 1 октября 2011 года лицензию Нацбанка на осуществление банковских операций имели 177 банков.