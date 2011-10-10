Луганская область увеличила перечисления в госбюджет в 1,7 раза

За 9 месяцев т.г. в общий фонд государственного бюджета от Луганской области поступило свыше 2 млрд. 870 млн. грн., что в 1,7 раза больше, чем в январе-сентябре 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Луганской области.

Сообщается также, что за 9 месяцев т.г. в сводный бюджет области мобилизировано около 6,5 млрд. грн. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года поступления выросли на 1 млрд. 815 млн. грн.

Суммы поступлений налога на добавленную стоимость по сравнению с прошлогодними показателями увеличились в 1,8 раза и составили 1 млрд. 795 млн. грн. Почти в 2 раза больше собрано налога на прибыль – 875 млн. грн.

В местные бюджеты области в январе-сентябре т.г. поступило 2 млрд. 480 млн. грн. налогов и сборов. По сравнению с аналогичным периодом 2010 г. поступления выросли на 361 млн. грн.