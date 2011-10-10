Отрицательное сальдо валютных интервенций НБУ в сентябре превысило 1,9 млрд. долл.

Отрицательное сальдо валютных интервенций Национального банка Украины (НБУ) на межбанковском рынке в сентябре 2011 года превысило 1,9 млрд. долл. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно предоставленной информации, в прошлом месяце поступления иностранной валюты от нерезидентов превысили платежи в их пользу на 617 млн. долл., но, несмотря на это, было зафиксировано увеличение внутреннего спроса, который, в итоге, был больше валютного предложения.

В сообщении также указывается, что Нацбанк содействовал «Нафтогазу Украины» при проведении расчетов за импортируемый газ («Нафтогаз» перечислил «Газпрому» около 867 млн. долл. за импортированный в сентябре природный газ - УНИАН).

По данным НБУ, на протяжении месяца рыночный курс гривни относительно доллара США по безналичным операциям снизился на 0,02% - до 7,9985 грн./долл., а по операциям по продаже наличных долларов - на 0,23%, до 8,0407 грн./долл.

По официальному курсу гривня обесценилась относительно доллара на 0,03% - до 7,9727 грн./долл., а относительно российского рубля и евро укрепилась на 9,45% и 5,44 % - до 2,5012 грн./10 рублей и 10,85,48 грн./евро соответственно.

Как сообщал УНИАН, Международные валютные резервы Национального банка Украины в сентябре 2011 года сократились на 8,5%, или на 3,256 млрд. долл., – до 34,95 млрд. долл. Первый заместитель председателя правления НБУ Юрий КОЛОБОВ заявил, что одной из основных причин снижения объема золотовалютных резервов стали интервенции Нацбанка с целью удовлетворения спроса населения на валюту.