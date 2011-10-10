Межбанк: закрытие торгов - 8,0025/8,0070 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ`е следующими котировками - 7,9950/8,0050, к 12:00 цены выросли до 8,0020/8,0060. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0025/8,0070 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2497/0,2502, к 12:00 цены выросли до 0,2514/0,2518. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2511/0,2515. В России курс доллар-рубль на ТОМ`е упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,7700 (-0,2800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар начали с отметки 1,3489/1,3491, а к 15:00 выросли до 1,3596/1,3568.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7710/10,7860, к 12:00 цены ушли вверх 10,8560/10,8655. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,8765/10,8865.