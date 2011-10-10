Гарантийное соглашение между Украиной и МБРР вступило в силу. Янукович подписал закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон №3812-VІ «О ратификации Гарантийного соглашения (Проект по энергоэффективности) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада Украины ратифицировала Гарантийное соглашение (Проект по энергоэффективности) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

Закон направлен на вступление в силу Гарантийного соглашения между Украиной и МБРР, что позволит принять практические меры по созданию совместного с МБРР проекта, в рамках которого АО «Укрэксимбанк» будут привлечены кредитные ресурсы МБРР для повышения конкурентоспособности украинских предприятий, в том числе поставщиков коммунальных услуг, путем расширения доступа к источникам долгосрочного финансирования, финансовой поддержки внедрения энергоэффективных технологий; улучшения состояния защиты окружающей среды; а также расширения возможности коммерческих банков предоставлять средне- и долгосрочные займы, развивая банковский сектор.

Проект по энергоэффективности направлен на финансирование мероприятий, что будет способствовать улучшению эффективности энергопотребления украинских предприятий и сокращению удельного веса традиционных энергоносителей в структуре расходов реального сектора с одновременным позитивным влиянием на состояние окружающей среды.

В рамках проекта предусматривается привлечение АО «Укрэксимбанк» займов МБРР на сумму 200 млн. дол. США под гарантии Украины до 30 лет с шестилетним льготным периодом.

Предусматривается предоставление украинским предприятиям, в том числе поставщикам коммунальных услуг, средне- и долгосрочного финансирования производственных потребностей: инвестиционное кредитование, в том числе через отобранные коммерческие банки-участники.