Налоговики разработают персональную смарт-карту налогоплательщика

Налоговики разрабатывают персональную смарт-карту налогоплательщика для доступа к «электронному кабинету».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

По словам председателя ГНСУ Виталия ЗАХАРЧЕНКО, это идентификационная персональная карточка физического или юридического лица, которая будет предоставлять доступ к персональному «электронному кабинету» налогоплательщика. По его словам, в «электронном кабинете» налогоплательщик будет иметь возможность получать полную информацию о состоянии уплаты налогов.

Смарт-карточка предоставит возможность своевременно и удобно, используя электронную цифровую подпись, заполнить и подать налоговую отчетность, внести изменения в нее и обеспечить актуальность данных об объекте налогообложения.

«Среди главных преимуществ смарт-карты – возможность осуществления плательщиками платежей со своего текущего счета через систему Интернет или систему «клиент-банк». В то же время персональная карта не нуждается в предоставлении дополнительных бумажных копий во время предъявления налогового номера, как это происходит сегодня», - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

Также на сегодня в ГНСУ внедряется проект, который выполняется с использованием технологии Национального банка Украины по применению смарт-карт для построения автоматизированной системы контроля применения регистраторов расчетных операций посредством электронной ленты. Такая система упростит для предпринимателей хранение отчетных документов, связанных с использованием РРО.