Европа остается ключевой угрозой для рисковых активов - эксперт

Европа в настоящее время остается ключевой угрозой для рисковых активов.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

При этом, по его мнению, снижение доверия в Китае в прошлом квартале является очевидным. Рост ВВП Китая может упасть ниже 7%. Экономические данные в Индии выглядят слабыми.

Как подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ, «инвесторы на прошлой неделе продолжили сокращать рисковые позиции, несмотря на выход позитивних отчетов из США. При частой смене настроений относительно рискових активов, в долгосрочной перспективе сохраняется нисходящий тренд». Перспективы дополнительного смягчения монетарной политики сократили число сторонников доллара, оказав поддержку евро и фунту. Глава ФРС Бен БЕРНАНКЕ во время своего выступления признал, что программа Operation Twist, по сути, оказалась провальной, так как она не оказала существенного влияния на экономику во времена, когда сильный стимул для роста просто необходим.

В.СТЕЛЬМАХ отметил, что индекс финансовых условий, опубликованный в отчете аналитиков Societe Generale, оценивает вероятность наступления рецессии в США в течение следующих 12 месяцев в 65%. Помимо этого, Goldman Sachs стал первым банком, повысившим вероятность наступления рецессии в США с 30% до 40%, а также заявившим, что Франция и Германия также скатятся в рецессию в самое ближайшее время.

Эксперт также напомнил, что европейский Центральный Банк не стал понижать ставки (базовая ставка рефинансирования сохранена на 1,50%), но объявил о новых мерах по предоставлению ликвидности, включая возобновление программы покупки обеспеченных облигаций на сумму 40 млрд. евро, начиная с ноября текущего года. Программа должна быть завершена к концу октября 2012 года. Во время пресс-конференции в четверг глава ЕЦБ Жан-Клод ТРИШЕ также отметил, что он против рефинансирования фондов спасения силами ЕЦБ. Основной целью Центробанка является ценовая стабильность, а на текущий момент инфляция, возможно, продолжит превышать целевой уровень, установленный на 2%. Именно поэтому Центробанк решил провести две долгосрочных операций рефинансирования (LTRO) в октябре сроком на 12 месяцев и в декабре - сроком на 13 месяцев. Также будет продолжена программа MRO. Европейский Центральный Банк в очередной раз заявил об увеличении объема средств, которые коммерческие банки хранят на депозитах в Центробанке.

В.СТЕЛЬМАХ добавил, что агентство Moody`s, последовав примеру S&P, понизило рейтинг Италии с Аа2 до А2 с негативным прогнозом, указывая на вероятность дополнительного снижения в дальнейшем. В четверг Комитет по монетарной политике Банка Англии проголосовал за сохранение учетной процентной ставки на уровне 0,5%. Комитет также принял решение об увеличении размеров программы покупки активов на 75 млрд. до 275 млрд. фунтов. Ранее агентство Moody`s Investors Service понизило главный долговой и депозитный рейтинги сразу 12 британским банкам.

По мнению эксперта, технически и фунт, и евро по отношению к доллару выглядят способными на развитие восходящей коррекции. Евро пытается восстановиться после падения, вызванного комментариями Ж.-К. ТРИШЕ. «Однако меры по предоставлению ликвидности и, в конечном итоге, смягчение монетарной политики останутся фактором давления на евро в предстоящие месяцы, в связи с чем можно продавать единую валюту на ралли», - полагает В.СТЕЛЬМАХ.