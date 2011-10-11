Эксперт: темпы роста цены золота замедлились на фоне новостей из Европы

Темпы роста цены золота замедлились вследствие новостей, пришедших из Европы.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

В частности, подчеркнул он, Европейский центральный банк принял решение сохранить базовую процентную ставку на отметке 1,5%. Также ЕЦБ решил провести два беззалоговых аукциона на 12 и 14 месяцев в октябре и декабре текущего года и возобновить с ноября покупки «покрытых» обязательств на первичном и вторичном рынках.

По словам эксперта, «объявленные меры уменьшили опасения инвесторов относительно распространения долгового кризиса в еврозоне. Также спрос на золото немного замедлила положительная недельная статистика рынка труда США».

Как отметил В.СКИДАН, рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения его стоимости по крайней мере с 1920 года.