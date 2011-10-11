Торги по доллару на межбанке открылись котировками 8,0020/8,0070 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0020/8,0070 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2549/0,2554, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9345/10,9430.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова выросли – 1,3665/1,3667 (понедельник – 1,3489/1,3491).

В понедельник, 10 октября, Нацбанк на рынок не выходил.