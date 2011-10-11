Банки активизировали работу по расчистке активов - эксперт

Банки активизировали работу по расчистке активов и постепенно списывают проблемную задолженность, однако взыскание долгов в судебном порядке продолжается.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Антон СУХОРУКОВ.

По его мнению, «в ряде случаев списание оказывается банкам выгоднее, чем затяжная работа по взысканию долгов через суды. Банки получают не всю сумму долга, но при этом наращивают текущую ликвидность и расформировывают резервы, что, в свою очередь, высвобождает денежные средства, которые можно направить в бизнес».

При этом, подчеркнул эксперт, отбор ведется жесточайший, прибегая к списаниям задолженности, финансовые учреждения очень тщательно изучают состояние самого заемщика и его отрасли.

Как отметил А.СУХОРУКОВ, по данным Национального банка Украины общий объем просроченной задолженности в банках на 1 сентября 2011 года составил 83,1 млрд. грн., то есть на 1,8 млрд. грн. (2,2%) меньше, чем в начале нынешнего года.