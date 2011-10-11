Азаров: сейчас нецелесообразно менять главу Минфина

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что сейчас нецелесообразно менять министра финансов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 11 октября, на брифинге журналистам.

«В стране идет бюджетный процесс, 24 октября приезжает миссия МВФ. Посмотрите, что творится на финансовых рынках. Нет, читаешь постоянные спекуляции – того заменить, этого заменить. Кто из умных людей занимается такими делами, скажите?», – заявил Н.АЗАРОВ. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день все внимание должно быть сосредоточено на обеспечении устойчивости экономики страны и выживании финансовой системы. «Для этого нужна выверенная и четкая финансовая политика», - заявил Н.АЗАРОВ, отметив, что такая политика правительством проводится.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров передал ряд функций Государственной таможенной службы Украины Министерству финансов (правительственное постановление №1016 от 5 октября 2011 года).

Напомним, сейчас в Министерстве финансов проходит комплексная проверка. Как писала газета «Коммерсант-Украина», оперативная деятельность Минфина фактически оказалась заблокированной. Газета утверждает, что таким образом Президент Виктор ЯНУКОВИЧ ищет повод для увольнения министра финансов Федора ЯРОШЕНКО.