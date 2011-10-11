Доллар на межбанке подорожал

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0020/8,0070, к 12:00 цены поднялись до 8,0060/8,0090. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,0120/8,0160 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2549/0,2554, к 12:00 цены упали до 0,2529/0,2533. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2534/0,2537. В России курс доллар-рубль продолжает падать, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5490 (-0,6360).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3665/1,3667, а к 12:00 снизились до 1,3594/1,3596.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9345/10,9430, к 12:00 цены ушли вниз - 10,8820/10,8900. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись - 10,9030/10,9125.