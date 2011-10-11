Fitch подтвердило рейтинги сделок секьюритизации ипотечных кредитов «ПриватБанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги облигаций Ukraine Mortgage Loan Finance No. 1 Plc и изменило прогноз по рейтингу облигаций класса B.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, облигации класса A объемом 11,8 млн. долл. со сроком погашения в декабре 2031 г. - рейтинг подтвержден на уровне «BBsf», прогноз «Позитивный». Облигации класса B объемом 36,9 млн. долл. со сроком погашения в декабре 2031 г. - рейтинг подтвержден на уровне «Bsf», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный».

В сообщении указывается, что данные рейтинговые действия отражают воздействие ожидаемого выкупа кредитов ПАО КБ «ПриватБанк» при проведении выплат по облигациям классов А и B, а также принимают во внимание доступные уровни повышения кредитного качества. Кроме того, прогноз по облигациям класса B отражает «позитивный» прогноз по суверенному рейтингу Украины («B»/прогноз «Позитивный»).

Данная сделка представляет собой секьюритизацию портфеля долларовых ипотечных кредитов, выданных "ПриватБанком" в феврале 2007 г. Облигации класса А в настоящее время амортизированы до 9% от первоначального объема. Облигации амортизируются на последовательной основе, и уровни повышения кредитного качества по облигациям классов A и B достигли соответственно 94,1% и 30,1%.

С учетом ожидаемого выкупа кредитов Fitch полагает, что облигации класса А будут полностью погашены к следующей дате процентных выплат, и начнется амортизация облигаций класса B. В то время как облигации класса B будут иметь преимущество более высокого уровня механизма повышения кредитного качества приблизительно в 40%, их рейтинг ограничен страновым потолком Украины («B»). В отличие от облигаций класса A, которые имеют структурные характеристики, сглаживающие трансфертный риск и риск конвертации, по облигациям класса B таких характеристик не предусмотрено.