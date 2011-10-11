Проект Таможенного кодекса может быть рассмотрен в Верховной Раде в ноябре

Проект Таможенного кодекса может быть принят парламентом в ноябре 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор департамента организации таможенного контроля и оформления Гостаможслужбы Сергей СЕМКА.

«Думаю, что он будет вынесен (на рассмотрение парламента – УНИАН) в начале ноября. Если не будет много замечаний и предложений из зала Верховной Рады во втором чтении, он может быть принят в ноябре, чтобы он вступил в действие с 1 января 2012 года. Хотя понимаю, что технически это сложно потому, что там надо принять много подзаконных актов», - сказал С. СЕМКА.

Также он отметил, что в данном документе запланировано оставить все позитивные нормы, действующие на сегодня для субъектов внешнеэкономической деятельности.

Как сообщал УНИАН, 17 мая этого года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс.

В июне народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК прогнозировал, что Таможенный кодекс в новой редакции имеет шансы быть принятым парламентом уже в сентябре.