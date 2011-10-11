Грищенко: соглашение об ассоциации с Украиной выгодно для европейского бизнеса

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО убеждает Европу, что Соглашение об ассоциации с Украиной будет выгодно для европейского бизнеса.

Об этом он сказал сегодня в Брюсселе на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

В частности, по словам К.ГРИЩЕНКО, подписание Соглашения отвечает интересам двух сторон. „Соглашение с ЕС – это не подарок Украине, а дорожная карта достижения высших стандартов демократии и верховенства права. С экономической точки зрения, Соглашение будет выгодным не только для украинского, но и в первую очередь для европейского бизнеса”, - подчеркнул он.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Украина настроена приложить усилия для того, чтобы завершить переговоры и парафировать Соглашение до конца текущего года.

„Украина и ЕС никогда не были настолько близкими к Соглашению об ассоциации, как сегодня”, - сказал К.ГРИЩЕНКО. Министр также отметил, что „этот документ не только закрепит наши отношения, он определит будущее моей страны, которое находится в ЕС, отвечает европейским стандартам и нормам, принципам и демократическим основам”.

Глава МИД Украины снова подчеркнул важность закрепления в Соглашении об ассоциации европейской перспективы Украины.

Кроме того, К.ГРИЩЕНКО информировал парламентариев относительно прогресса в безвизовом диалоге Украины и ЕС, в частности, о ходе выполнения первой, законодательной, фазы Плана действий визовой либерализации и выразил надежду относительно перехода до конца текущего года ко второй, имплементационной, фазе Плана действий.

В Брюсселе министр иностранных дел Украины также провел рабочую встречу с руководством различных политических групп Европейского парламента.