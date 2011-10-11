Бизнес обеспокоен предложением увеличить сроки проверок субъектов ВЭД – УСПП

Бизнес обеспокоен предложением увеличить сроки проверок Государственной таможенной службой субъектов внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время расширенного заседания Совместной экспертной рабочей группы Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) и Гостаможслужбы заявил вице-президент УСПП по экономическим вопросам Максим КУНЧЕНКО.

«У нас есть некоторые замечания и вопросы, которые касаются документальных проверок: в первом чтении мы видели, что там (в проекте кодекса – УНИАН) 20 дней, сегодня там проверки увеличены до 45 дней с правом их продления еще на 20 рабочих дней. В связи с этим мы отмечаем, что это дополнительное давление на бизнес», - подчеркнул он.

Кроме того, непрозрачной, по мнению бизнеса, является процедура встречных проверок Гостаможслужбы субъектов ВЭД, отметил М.КУНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, представитель Государственной таможенной службы Сергей СЕМКА считает, что проект Таможенного кодекса может быть рассмотрен во втором чтении в ноябре 2011 года.

Ранее, народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК заявлял, что Таможенный кодекс в новой редакции имеет шансы быть принятым парламентом уже в начале следующей сессии (речь идет о сентябре 2011 года - УНИАН).

В.ХОМУТЫННИК отметил, что после первого чтения от народных депутатов в комитет поступило около 850 замечаний и предложений, которые сейчас прорабатываются. Он напомнил, что в профильном комитете была создана рабочая группа, итогом деятельности которой стала разработка законопроекта «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины», который в мае этого года был принят Верховной Радой за основу.