Налогоплательщикам Одесской области возмещено 1,5 млрд. грн. НДС

Налогоплательщикам в Одесской области в январе-сентябре 2011 года на расчетные счета возмещено 1,481 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС), что почти в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2010 года (333 млн. грн.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в Одесской области со ссылкой на заместителя председателя службы Игоря КАРИМОВА.

По его словам, по декларациям, поданным в условиях действия Налогового кодекса, налогоплательщикам возмещено 458 млн. грн., из них в автоматическом режиме – почти 437 млн. грн. (95,4%).

Среднемесячная заявка на возмещение НДС по Одесской области в 2011 году сократилась почти в 2 раза и составляет 75 млн. грн.

По результатам контрольно-проверочных мероприятий предупреждено возмещение безосновательно заявленных сумм НДС в размере почти 307 млн. грн.