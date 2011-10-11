Налоговики Полтавщины обеспечили рост поступлений в сводный бюджет в 1,4 раза

Налоговики Полтавской области в январе-сентябре 2011 года мобилизовали в бюджеты всех уровней более 12,3 млрд. грн. платежей, что больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, на 3,7 млрд. грн., или в 1,4 раза.

Об этом УНИАН сообщила начальник управления экономического анализа ГНА в Полтавской области Елена СЛОНЧАК.

По ее данным, в государственный бюджет за отчетный период аккумулированы платежи в сумме более 10,3 млрд. грн., или с приростом к объемам поступлений прошлого года в 1,5 раза (на 3,3 млрд. грн.).

Прирост обеспечен по всем ведущим платежам: налог на прибыль - в 2,6 раза, НДС - на 35,7%, акцизный налог с произведенных в Украине товаров - на 8,6%, рентные платежи за добытые углеводороды - в 2,1 раза.

В местные бюджеты области по итогам 9 месяцев текущего года налоговыми органами Полтавщины мобилизовано более 2 млрд. грн., что больше, чем за 9 месяцев 2010 года, на 29,6%, или на 457,6 млн. грн.

Обеспечен прирост поступлений по всем основным платежам, в частности: по налогу на доходы физических лиц - на 21,6%, по плате за землю - на 40,4%.

Бюджетные назначения по платежам в местный бюджет, утвержденные сессиями местных органов власти, за январь-сентябрь 2011 года областью выполнены на 104,1%. Дополнительно мобилизовано 79 млн. грн. платежей.