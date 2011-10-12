Сегодня рост пары евро/доллар, вероятно, будет ограничен отметкой 1.37 - эксперт

На мировых торгах в среду, 12 октября, ближайшей поддержкой для пары евро/доллар выступит уровень 1.35, рост пары, скорее всего, пока будет ограничен отметкой 1.37, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, поддержкой для пары фунт/доллар выступит уровень 1.5500, тогда как сопротивление находится в районе 1.5650-1.5670. Пара доллар/франк, вероятно, будет двигаться в диапазоне 0.9030–0.9160.

В среду рынки будут ждать новостей из Европы. Инвесторы продолжат пристально следить за результатами голосования по EFSF, так как в случае их провала рассмотрение вопроса о предоставлении помощи Греции нужно будет начинать с нуля. В этом случае рост валюты США возобновится, а такие высокодоходные валюты, как евро и фунт будут под давлением.

Кроме того, важными для рынка станут данные по безработице в Великобритании, публикация индекса цен на жилье на первичном рынке в Канаде, а также выступление Жан-Клода Трише в Лондоне.