НБУ отменил копирование документов при обмене валюты

Национальный банк Украины (НБУ) отменил копирование документов, удостоверяющих личность, при покупке банками наличной валюты у населения.

Об этом говорится в заявлении председателя Нацбанка Сергея АРБУЗОВА, обнародованном на сайте регулятора.

«Мы разрешаем банкам покупать валюту у физических лиц при предъявлении ими любого документа, который удостоверяет личность. При этом копирование документов не осуществляется», - сказал С.АРБУЗОВ.

По его словам, эти нововведения вскоре вступят в силу (дату он не уточнил - УНИАН) и будут действовать до окончания чемпионата Евро-2012.

Среди прочего, С.АРБУЗОВ отметил, что регулятор предложит соответствующие изменения к законопроекту о валютном регулировании, который находится на рассмотрении парламента. При этом не уточнил, какие именно изменения будут предложены.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).