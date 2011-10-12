Межбанк: открытие торгов - 8,0110/8,0170 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0110/8,0170 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2548/0,2552, котировки по евро-гривне практически не изменились – 10,9325/10,9425.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3647/1,3649 (вторник – 1,3665/1,3667).

Во вторник, 11 октября, Нацбанк на рынок не выходил.