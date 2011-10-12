S&P понизило рейтинги десяти крупнейших банков Испании

Рейтинговое агентство Standard&Poor`s понизило рейтинги десяти банков Испании, в числе которых оказались крупнейшие в стране Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Их долгосрочные кредитные рейтинги были понижены до уровня "АА-" с "АА", прогноз по обоим рейтингам - "негативный", передает BBC.

Агентство также понизило рейтинги Banco Sabadell SA и Bankinter SA до "A-" с "A", Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastian (Kutxa), Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Confederacion Espanola de Cajas de Ahorros (CECA),Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza и Aragon y Rioja (IberCaja).

В список на пересмотр с возможным понижением помещен долгосрочный кредитный рейтинг Banco Popular Espanol SA, который в настоящее время находится на уровне "A-". В целом негативные рейтинговые действия затронули 15 банков страны.

"На наш взгляд, испанские банки в целом устояли во время кризиса, однако их финансовые профили ослабли. Банки накопили большое количество "проблемных" активов и истратили большую часть средств из своих "подушек безопасности", - говорится в сообщении S&P.

Свое решение агентство объяснило ухудшением макроэкономических условий и состоянием финансовой системы Испании. Рост ВВП Испании оказался медленнее ожидаемого, что мешает развитию банков. Также в S&P`s отметили низкую активность на местном рынке недвижимости.

Напомним, в минувшую пятницу агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Испании до "AA-" с "AA+" на фоне усугубления долгового кризиса в еврозоне. Рейтинг Испании от S&P находится на уровне "АА", от Moody`s - на уровне "Aa2". Прогнозы по рейтингам всех трех агентств "негативные".