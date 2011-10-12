Миноритарии «VAB Банка» обратились в НБУ по поводу политики основного акционера

Миноритарные акционеры ПАО «VAB Банк» обратились в Национальный банк Украины с письмом, в котором выразили обеспокоенность политикой, проводимой основным акционером банка.

Письмо, текстом которого располагает УНИАН, адресованное председателю НБУ, подписали представители ООО «Бауман Трейд» (Киев) (владеет 9,023% акций ПАО «VAB Банк»), компания Astorius Capital Group (Британские Виргинские острова) (владеет 0,435% акций банка) и бывший главный бухгалтер «VAB Банка» Юрий ИРКЛИЕНКО, которому принадлежит 0,090% акций кредитно-финансового учреждения.

Так, миноритарии «VAB Банка» заявляют о том, что от них скрывают имя настоящего владельца контрольного пакета акций, который был продан в декабре 2010 года ряду кипрских компаний.

«Убеждены, что такая позиция нового мажоритарного акционера является недопустимой для публичного акционерного общества и на фоне общих негативных процессов, которые стали происходить в банке, вызывает подозрение в недобросовестности намерений нового партнера», - говорится в письме.

В то же время отмечается, что информация в СМИ, а также состав топ-менеджмента банка указывают на то, что новым совладельцем «VAB Банка» стал бизнесмен Олег БАХМАТЮК, собственник агрохолдинга «Авангард», банка «Финансовая инициатива» и компании Ukrlandfarming Plc.

«Все члены новой команды тем или иным образом связаны с О.БАХМАТЮКОМ. К примеру, новый и. о. председателя правления банка Денис МАЛЬЦЕВ до недавнего времени возглавлял наблюдательный совет банка «Финансовая инициатива», а представители кипрских компаний, на которых номинально числятся акции банка, ранее выступали как представители О.БАХМАТЮКА в ряде судебных процессов», - указывается в письме Нацбанку.

При этом, по словам миноритариев, сам О.БАХМАТЮК отрицает свое участие в составе акционеров «VAB Банка».

Помимо вопроса реального владельца мажоритарного пакета акций банка, обеспокоенность миноритарных акционеров вызывает кредитная политика банка, которая проводится с начала текущего года.

«Достоверно известно, что в течение последних девяти месяцев банк занимался кредитованием исключительно компаний господина БАХМАТЮКА. Так, за указанный период четырем аграрным компаниям, которые официально принадлежат О.БАХМАТЮКУ, а именно ЧАО «Райз Максимко», ООО СП «Нива», ООО «Спецагропроект» и ООО «Агро Альфа», были выданы кредиты на сумму свыше 1,04 млрд. грн., что нарушает все установленные нормативы НБУ», - говорится в письме миноритариев.

Также сообщается, что кредитные ставки по вышеуказанным кредитам составляли около 16% при ставках привлечения депозитов 15,75-16,25%, что, по мнению миноритарных акционеров банка, указывает на неэффективность размещения привлеченных средств и недополучение процентных доходов.

Миноритарии считают, что стратегия управления банком и выбранная кредитная политика нового руководства приводят к сокрытию истинного положения дел в банке путем «искажения отчетности и сокрытия высокорисковых кредитных операций».

В своем письме миноритарные акционеры «VAB Банка» просят главу НБУ Сергея АРБУЗОВА поручить разобраться в сложившейся в банке ситуации и принять предусмотренные законом меры как в отношении банка, так и в отношении соответствующих должностных лиц.

«Банк активно кредитует компании БАХМАТЮКА, а именно: «Райз», «Дакор», о покупке которых он неоднократно заявлял. Фактически на сегодняшний день идет кредитование его сельхозкомпаний. Под залог положен будущий урожай, а урожая может и не быть – это высокорисковая кредитная политика, которая может привести к убыткам в размере кредита, а это более 1 млрд. грн.», - говорит Ю. ИРКЛИЕНКО

В свою очередь бывший член наблюдательного совета «VAB Банка» Борис ФУКСМАН называет сложившуюся в банке ситуацию недопустимой и считает, что она может отразиться не только на репутации самого «VAB Банка», но в целом на репутации банковской системы.

«Я думаю, что Нацбанк имеет очень жесткие механизмы контроля за этим, и если будет проведена объективная проверка, будет выявлено, насколько правомочно были выданы эти кредиты, особенно компаниям, аффилированным с хозяином банка, что вообще неприемлемо, - отметил Б.ФУКСМАН. - Этот прецедент должен стать достоянием других банков, чтобы им было неповадно. Если это возможно в одном банке, то где гарантия, что это невозможно в другом банке? Это подрывает доверие к банковской системе».