«Приватбанк» намерен внедрить технологию бесконтактных платежей PayPass

"ПриватБанк" (Днепропетровск) завершил комплекс технологических мероприятий, необходимых для внедрения в стране принципиально новой технологии бесконтактных платежей MasterCard PayPass.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

«Отличие этой технологии от традиционной заключается в том, что для оплаты покупок карту не нужно прокатывать через терминал и подписывать чек. Для проведения небольшого платежа достаточно лишь поднести стикер PayPass к платежному терминалу, для более существенных покупок - подтвердить оплату пин-кодом. И в том, и другом случае оплата происходит мгновенно», - говорится в сообщении.

Как сообщили в банке, сейчас идет тестирование и окончательная "откатка" технологии, а также установка в торговых точках новых терминалов PayPass. Банк намерен запустить услугу в промышленную эксплуатацию до начала чемпионата по футболу Евро-2012.

На сегодня наиболее активно технологию PayPas внедряют в Великобритании, Франции, Ирландии, Польше и Турции. Муниципальные власти Лондона заявили, что к 2012 году, когда там пройдут летние Олимпийские игры, терминалами PayPass будут оснащены не только все торговые точки, но и городской транспорт.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 135,741 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 118,003 млрд. грн., обязательства - 123,057 млрд. грн., уставный капитал - 10,160 млрд. грн., собственный капитал - 12,684 млрд. грн.

«ПриватБанк» в первом полугодии увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года на 24% – до 782 млн. грн.

По состоянию на 29 сентября Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ владели по 33,7545% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,99%.