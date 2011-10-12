НБУ смягчил требования к банкам по идентификации клиентов

Национальный банк Украины смягчил требования к банкам относительно выполнения постановления правления Национального банка Украины от 31 января 2011 года № 22 в части проведения идентификации клиентов, которые не относятся к клиентам с высоким уровнем риска, в течение шести месяцев со дня вступления в силу.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам, текстом которого располагает УНИАН.

Так Нацбанк установил, что у большинства банков возникают трудности при приведении идентификации клиентов в соответствие с требованиями постановления.

В НБУ считают, что банки могут обеспечивать выполнение требования постановления по идентификации клиентов, риск проведения которыми операций по легализации доходов, полученных преступным путем, не оценивается банком как высокий, путем направления банками в установленные постановлением сроки таким клиентам сообщений с приглашением посетить представительства банка для приведения их идентификации в соответствие с требованиями законодательства. При этом, в банке должно быть документальное подтверждение направления такого уведомления.

«В таких случаях получение банками информации от этих клиентов может осуществляться в случае их обращения в банк, или проведения ими операций в сверхустановленных постановлением сроки» - говорится в письме НБУ.