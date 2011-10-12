Отрицательное сальдо внешней торговли Украины достигло 8,1 млрд. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в январе-августе 2011 года составило 8,1 млрд. долл., что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (4,47 млрд. долл.).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-августе 2011 г. экспорт товаров из Украины составил 43,98 млрд. долл., импорт – 52,08 млрд. долл. По сравнению с январем-августом 2010 года экспорт увеличился на 39,4%, импорт – на 44,6%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,84 (в январе-августе 2010 года – 0,88).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 217 стран мира.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 32,7% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 14,9%, механическое и электрическое оборудование – 9,6%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,6%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 7,2%, продукты растительного происхождения – 6,6%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 5,2% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем-августом 2010 года, увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,3% до 8,3%, руд, шлаков и золы – с 5,1% до 5,7%, железнодорожных локомотивов – с 4,5% до 5,6%, жира и масел животного или растительного происхождения – с 5% до 5,2%, изделий из черных металлов – с 3,7% до 4,4%, продуктов неорганической химии – с 2,2% до 2,5%, удобрений – с 1,8% до 2,4%. Вместе с тем уменьшилась доля черных металлов – с 30% до 28,3%, механических машин – с 6,2% до 5,1%, электрических машин – с 4,7% до 4,5%, зерновых культур – с 4,5% до 4,2%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 31,9% до 35,3%, механических машин – с 7,2% до 8,3%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, – с 5,3% до 6,4%, электрических машин – с 5,6% до 6,3%. Сократилась доля пластмасс, полимерных материалов – с 4,9% до 4,4%, фармацевтической продукции – с 3,9% до 3,2%, бумаги и картона – с 2,5% до 2%, руд, шлаков и золы – с 2,4% до 1,3%.