Профильный комитет рекомендует отклонить законопроект о прогрессивном налоге доходов физлиц

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту отклонить проект закона о внесении изменения в Налоговый кодекс (относительно установления прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц).

Об этом сообщается на официальном портале парламента.

В частности, законопроектом (№8638) предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и ввести с 1 января 2012 года прогрессивную шкалу налогообложения доходов физлиц по ставкам 10%, 17%, 20% и 30%, которые будут применяться к общему месячному облагаемому налогом доходу, в зависимости от его размера.

По мнению народных депутатов, принятие данного документа приведет к тому, что подавляющее большинство налогоплательщиков подпадут под налогообложение по ставке 10% (около 80% плательщиков налога). Это приведет к значительным потерям местных бюджетов (по данным Кабинета министров - около 14 млрд. грн. в год).

Председатель комитета Виталий ХОМУТЫННИК отметил, что «увеличение ставки налогообложения с 17% до 20% и 30%, как свидетельствует предыдущий опыт применения прогрессивной шкалы налогообложения, приводит к тенизации заработной платы, негативно влияет на уровень уплаты налога на доходы физических лиц…».

Справка УНИАН. Народные депутаты Андрей ПАВЛОВСКИЙ, Антонина БОЛЮРА и Иван КИРИЛЕНКО (БЮТ) предлагают ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц.

Текст соответствующего законопроекта (№8638 от 7 июня т.г.) размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроектом предлагается уменьшить ставку налога доходов физлиц с 15% до 10%, если общая сумма полученных налогоплательщиком в отчетном налоговом месяце доходов не превышает десятикратный размер минимальной зарплаты (на сегодня – 9850 грн.).

В случае, если доходы за месяц превышают десятикратный размер минимальной зарплаты, применяется прогрессивная шкала: с 10 до 20-кратных доходов - 17%, с 20 до 30-кратных доходов - 20%, с 30-кратных и выше доходов - 30%.