Начата реорганизация столичной налоговой службы, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

В частности, приказом ГНСУ от 10 октября 2011 года главой комиссии по проведению реорганизации Госналогслужбы в г. Киев назначена Ирина НОСАЧЕВА.

По данным пресс-службы ведомства, И.НОСАЧЕВА родилась в 1971 году в Донецкой области. В 1999 году закончила Донецкий государственный университет, специальность – финансы и кредит, квалификация – экономист.

Специальное звание: государственный советник налоговой службы ІІІ ранга.

До назначения И.НОСАЧЕВА занимала должности заместителя председателя Госналогадминистрации (сентябрь 2010г. – июнь 2011 г.) и директора департамента налогового контроля ГНСУ (июнь 2011 г. –октябрь 2011 г.).