В Беларуси курс доллара на сегодняшней допсессии вырос на 6%

Минск. Курс доллара США на дополнительной торговой сессии Белорусской валютно-фондовой биржи сегодня вырос на 490 рублей (6%) и достиг рекордной отметки 8.710 белорусских рублей, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Первоначальный спрос составил 65 млн. 813 тыс. долл., предложение – 8 млн. 661 тыс. долл., что в 7,6 раза меньше; объем торгов – 32 млн. 319 тыс. долл.

За последние два дня котировка американской валюты увеличилась на 10% (с 7 920 рублей).

Как сообщал УНИАН с 14 сентября на Белорусской валютно-фондовой бирже наряду с основной сессией, где валюта продается по официальному курсу на социально значимые цели, была запущена дополнительная сессия торгов для формирования «свободного» курса. По ее итогам, курс был установлен на уровне 8,600 тыс. белорусских рублей за доллар. До 30 сентября он неуклонно снижался, достигнув отметки 7.630. На следующих торгах 3 октября курс остался на том же уровне, 4 октября – вырос до 7.650 рублей, 5-го – достиг уровня 7.610, 6-го – увеличился до 7.810, 7-го – до 7.920.

7 октября на пресс-конференции для российских СМИ Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что валюту в Беларуси скупают «чистые импортеры, тряпочники, которые ввозят ширпотреб. Хорошо, что держим высокий курс валюты; пусть покупают не по 5 тыс. рублей за доллар, а по 8-9 тыс.».

Президент Беларуси считает, что белорусам не нужна валюта для приобретения товаров, так как все покупки можно свободно совершать за белорусские рубли.

Справка УНИАН. С 5 октября в Беларуси работает миссия Международного валютного фонда. Она оценивает экономическую ситуацию в стране. В рамках работы миссии не исключено, что речь может пойти о формировании новой программы МВФ для Беларуси. Ранее белорусская сторона заявляла о намерении получить кредит МВФ в размере от 3,5 до 8 млрд. долларов.