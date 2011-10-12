Предприятиям Донецкой области возмещено в автоматическом режиме почти 5 млрд. грн. НДС

В Донецкой области предприятиям-экспортерам с начала текущего года в автоматическом режиме было возмещено 4,8 млрд. грн. НДС.

Об этом сегодня сообщили в секторе общественных связей ГНСУ в Донецкой области со ссылкой на председателя областной налоговой Игоря УСИКА.

По его словам, если в марте, когда впервые в Украине был внедрен механизм автоматического возмещения налога на добавленную стоимость, соответствующим критериям отбора соответствовало три субъекта предпринимательской деятельности региона, то сегодня их число выросло до 31.

«По результатам обработки деклараций за август эти плательщики получат право на автовозмещение на общую сумму свыше 1 млрд. грн., что составляет почти 80% от общей суммы поданных заявок», - сказал И. УСИК, отметив, что в целом с начала года в автоматическом режиме было возмещено 4,8 млрд. грн. НДС.

Он также подчеркнул, что «такой положительный эффект удалось достичь благодаря целенаправленной массово-разъяснительной и консультационной работе с плательщиками, а также благодаря изменениям, которые были внесены в Налоговый кодекс в августе 2011 года».