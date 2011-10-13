В Одессе милиция штурмом взяла подпольное казино

В Одессе правоохранители изобличили и пресекли деятельность подпольного казино, владельцы которого продолжали нелегальный бизнес вопреки Закону «О запрете игрового бизнеса в Украине».

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в области.

Как уточнили в милиции, «чтобы попасть вовнутрь 3-этажного особняка, сотрудникам МВД пришлось в буквальном смысле штурмовать входные двери, так как их преднамеренно закрыли для «непрошеных гостей».

Как оказалось, в закрытом здании находились 35 человек, в том числе 16 граждан иностранных государств - игроки заведения, а также 19 граждан Украины в качестве обслуживающего персонала – крупье, официанты, охрана, дилеры, кассир.

При обыске в казино изъято почти 3600 игральных фишек, 200 колод карт, крупную сумму денег, два стола для игры в рулетку и семь для игры в покер, компьютерную технику, а также видеорегистратор с электронным носителем информации, с помощью которого правонарушители по существу содействовали «документированию» противоправной деятельности, отметили в УМВД.

Кроме того, в припаркованном рядом с казино автомобиле одного из игроков оперативники изъяли пистолет иностранного производства, который отправлен на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.203-2 (занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности) УК Украины.