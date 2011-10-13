Эксперт: стоимость кредитов в украинских банках не изменилась

Стоимость кредитов в украинских банках за прошлую неделю практически не изменилась, и корректировка кредитных ставок проходила в незначительных пределах.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, самые низкие ставки предлагаются по краткосрочным кредитам, а также при авансовых взносах от 50 % от стоимости залогового имущества.

В частности, отметила Н.СИНЯВСКАЯ, если анализировать рынок автокредитования за последние полгода, то становится понятно, что ставки снизились в среднем на 0,6 -1,6 процента. Более четко это прослеживается в условиях на маленькие сроки. На конец минувшей недели условия автокредитов сложились следующие:

- первоначальный взнос в пределах от 0% до 60% от стоимости авто;

- срок кредитования – до 7 лет, чаще банки предлагают максимальный срок 5 лет;

- процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 5% до 20% годовых; 3 года – от 14,5% до 17%; 5 лет от 15,5% до 20%;

- плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 9,8% до 18% годовых;

- разовая комиссия при предоставлении кредита - от 150 грн. до 3% от суммы кредита.

По словам эксперта, на прошедшей неделе также не отмечено изменений условий по ипотечным кредитам. На сегодня кредиты на приобретение недвижимости предлагаются на условиях: от 15% годовых при оформлении краткосрочных кредитов, и от 15,5 до 18,5% на срок до 20 лет. Размер аванса колеблется от 20% от стоимости объекта. Единоразовые комиссии находятся на уровне от 0,99 до 2% от сумы кредита.

Н.СИНЯВСКАЯ также отметила, что количество игроков на рынке кредитования на потребительские цели возросло, но, несмотря на выросшее предложение, тенденции к снижению ставок не наблюдается.