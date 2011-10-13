Янукович назначил экс-главу НБУ Стельмаха своим внештатным советником

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил бывшего председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА своим внештатным советником

Соответствующий указ от 12 октября обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 года Верховная Рада Украины освободила В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины и назначила на эту должность Сергея АРБУЗОВА. Пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА в должности председателя НБУ закончился 16 декабря 2009 года.