Третью неделю подряд в банках сохраняется тенденция увеличения депозитных ставок – эксперт

В украинских банках третью неделю подряд сохраняется тенденция увеличения депозитных ставок.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, за период с 3 по 7 октября 2011 года на рынке депозитов физических лиц кардинальных изменений не произошло. Очередное количество анализируемых банков повысили ставки на предложения по вкладам физических лиц. В основном повышение коснулось национальной валюты. Самыми выгодными остаются долгосрочные вклады. Соотношение длительности вклада и его доходности прямо пропорционально: чем больше срок размещения депозита - тем выше его доходность.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, процентные ставки по депозитам в гривне на конец прошлой недели сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 10% годовых (средняя – 6,43%); 3 месяца – от 5,2 до 13,25% (средняя - 9,91%); 6 месяцев – от 6,5 до 14,5% (средняя – 11,44 %); 12 месяцев – от 8,25 до 15,50% (средняя - 12,60%).

По информации эксперта, по вкладам в долларах США ставки таковы: на срок 1 месяц – от 1 до 5,75% годовых (средняя - 3,48%); 3 месяца – от 1,6 до 7,75% (средняя – 4,82%); 6 месяцев – от 1,6 до 8,25% (средняя - 5,63%); 12 месяцев – от 2,75 до 8,75% (средняя - 6,27%).

Н.СИНЯВСКАЯ отметила, что по вкладам в евровалюте ставки следующие: на срок 1 месяц – от 0,5 до 4,5% годовых (средняя - 2,27%); 3 месяца – от 0,5 до 6,75% (средняя - 3,15%); 6 месяцев – от 1 до 7,25% (средняя – 3,69%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,30%).