Сегодня евро будет стремиться к уровню 1,3850 - эксперт

После того, как парламент Словакии одобрит законопроект по расширению Европейского фонда финансовой стабильности, евро может вырасти в цене против доллара, основная цель валюты – 1,3850, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, вслед за евро вверх должен будет пойти и фунт. Для него сопротивление находится в данный момент на уровне 1,5800. В паре с японской иеной доллар продолжит движение у отметки 77,00.

Важными для рынка в четверг, 13 октября, станут данные по безработице Австралии, индекс потребительских цен Германии, ежемесячный отчёт ЕЦБ за октябрь, а также число первичных заявок на получение пособия по безработице в США.