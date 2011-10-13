Межбанк: открытие торгов - 8,0195/8,0255 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0195/8,0255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2574/0,2579, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0795/11,0895.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3814/1,3816 (среда — 1,3647/1,3649).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.