Налогоплательщики перечислили в бюджет 57 млрд. грн. НДС - на 61% больше, чем годом ранее

15:42, 13 октября 2011
Финансы
1

Налогоплательщики в январе-сентябре 2011 года перечислили в бюджет 57 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС), что на 60,8%, или на 21,6 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом заявил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, в сентябре т.г. в бюджет поступило 5,9 млрд. грн. НДС.

По мнению А.КЛИМЕНКО, положительная динамика уплаты НДС связана, в первую очередь, с новациями в администрировании этого налога. «Большая часть нововведений относительно развития электронных сервисов, повышения качества обслуживания касалась, главным образом, плательщиков налога на добавленную стоимость. Это была наша основная целевая аудитория, с которой мы работали настойчиво и старательно», - отметил председатель ГНСУ.

Он напомнил, что благодаря внедрению рискоориентированной системы мониторинга деятельности субъектов хозяйствования, значительно снизилось количество проверок. Кроме того, для плательщиков НДС был реализован алгоритм автоматического возмещения налога.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter