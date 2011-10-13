Налогоплательщики перечислили в бюджет 57 млрд. грн. НДС - на 61% больше, чем годом ранее

Налогоплательщики в январе-сентябре 2011 года перечислили в бюджет 57 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС), что на 60,8%, или на 21,6 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом заявил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, в сентябре т.г. в бюджет поступило 5,9 млрд. грн. НДС.

По мнению А.КЛИМЕНКО, положительная динамика уплаты НДС связана, в первую очередь, с новациями в администрировании этого налога. «Большая часть нововведений относительно развития электронных сервисов, повышения качества обслуживания касалась, главным образом, плательщиков налога на добавленную стоимость. Это была наша основная целевая аудитория, с которой мы работали настойчиво и старательно», - отметил председатель ГНСУ.

Он напомнил, что благодаря внедрению рискоориентированной системы мониторинга деятельности субъектов хозяйствования, значительно снизилось количество проверок. Кроме того, для плательщиков НДС был реализован алгоритм автоматического возмещения налога.