Межбанк: закрытие торгов - 8,0210/8,0260 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0195/8,0255, к 12:00 цены выросли до 8,0280/8,0330. К закрытию торгов ценовые уровни понизились к 8,0210/8,0260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2574/0,2579, к 12:00 цены снизились к 0,2570/0,2574. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2565/0,2569. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2210 (+0,0935).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар начали с отметки 1,3814/1,3816, а к 15:00 упали до 1,3736/1,3738.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0795/11,0895, к 12:00 цены ушли вниз 11,0255/11,0360. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 11,0215/11,0320.