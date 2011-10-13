Закон об упрощенке может вступить в действие в этом году - эксперт

Закон об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности может быть принят парламентом и вступить в силу в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Леонид КОЗАЧЕНКО.

По его словам, упрощенное налогообложение позволяет не откладывать вступление в действие закона, а ввести его в действие с первого числа следующего месяца после принятия Верховной Радой. «Если законопроект будет принят в ноябре, то он может начать действовать с 1 декабря 2011 года, а если в октябре – то с 1 ноября», сказал Л.КОЗАЧЕНКО.

Он отметил также, что в профильном парламентском комитете депутаты разделились во мнениях по поводу даты вступления закона в действие – одни поддерживают, другие настаивают на вступлении с нового налогового года, то есть с 1 января 2012 года, как предусмотрено в самом тексте документа.

Справка УНИАН. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства (№8521) зарегистрирован в парламенте 16 мая 2011 года. Среди прочего, он предусматривает отмену нормы, согласно которой плательщики налога на прибыль не могут относить на валовые расходы приобретение товаров/услуг у физлиц - плательщиков единого налога.

Напомним, данный закон должен был быть принят, согласно распоряжению Президента Украины, еще в первом квартале 2011 года. Позднее предполагалось, что закон будет принят в июне, и уже с 1 июля вступит в действие. Однако тогда законопроект был принят депутатами только в первом чтении. Окончательное его принятие парламентом на сегодняшний день продолжает затягиваться.