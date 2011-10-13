Янукович: рост ВВП в Украине в 2012 году составит 6%

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что в 2012 году рост ВВП в нашем государстве составит 6%.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время совещания с административно-хозяйственным активом Хмельницкой области в Каменец-Подольском.

Президент отметил, что для сохранения положительной динамики роста ВВП нужно и в дальнейшем «очень серьезно работать над развитием страны».

«Инновационно-инвестиционная модель, которую мы положили в основу развития государства, обязывает нас работать над привлечением инвестиций, созданием новых технологий», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«Нужно очень серьезно работать и на внутренних, и на внешних рынках. Мы должны быть конкурентоспособными. Чем выше будет рейтинг нашей страны, тем больше будет к ней доверия», – резюмировал глава государства.

Справка УНИАН. Проект госбюджета-2012 рассчитан, исходя из следующих макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.