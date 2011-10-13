Словакия все-таки ратифицировала расширения Европейского фонда финансовой стабильности

Парламент Словакии в четверг ратифицировал план расширения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), завершив процесс одобрения закона членами еврозоны, сообщает Reuters.

Первая попытка словацкого парламента одобрить EFSF, состоявшаяся во вторник, закончилась неудачей и привела к развалу правоцентристского правительства страны.

Как сообщал УНИАН, парламент Словакии заблокировал расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС), которое было согласовано лидерами стран еврозоны в июле текущего года.

Словакия оставалась последней страной еврозоны, не ратифицировавшей соответствующих поправок в национальное законодательство.

Против одобрения расширения ЕФФС резко выступала партия "Свобода и солидарность" (SaS), входящая в четырехпартийную правящую коалицию страны.

Главная оппозиционная партия Словакии "Курс - социальная демократия" Smer заявила, что будет готова обсудить возможность поддержки ЕФФС в период после падения кабмина, отмечает Reuters.

Страны Евросоюза в мае прошлого года договорились о создании ЕФФС для помощи государствам еврозоны, находящимся в трудном финансовом положении. На саммите 21 июля главы государств еврозоны решили расширить функции ЕФФС, дав ему возможность, в том числе, покупать бонды еврозоны на вторичном рынке, участвовать в рекапитализации банков. Эти решения должны быть одобрены на национальных уровнях в странах еврозоны. Для вступления соглашения в силу требуется его ратификация всеми 17 государствами.

Европейский фонд финстабильности - временный механизм. Совет министров финансов еврозоны (Еврогруппа) на заседании 19-20 июня одобрил изменения к Лиссабонскому договору, на основе которого функционирует Евросоюз, с тем, чтобы создать в еврозоне постоянный механизм финансовой стабильности с эффективным объемом в 500 миллиардов евро. Предполагается, что постоянный механизм финансовой стабильности придет на смену ЕФФС в середине 2013 года, передает ПРАЙМ-ТАСС.