Президент одобрил закон о урегулировании отношений между кредиторами и потребителями финуслуг

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 22 сентября приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг", учтя все предложения Президента Украины

Данный закон ВР приняла 8 июля 2011 года, но Президент ветировал его.

Закон направлен на усовершенствование нормативного регулирования для повышения защиты прав кредиторов, вкладчиков банков и потребителей финансовых услуг с целью снижения уровня рисков финансовой системы и части проблемных активов в портфеле банковских учреждений.