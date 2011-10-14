Сегодня порядок в Киеве будут охранять 2 тыс. милиционеров. Ожидаются многотысячные акции

Охрану общественного порядка сегодня на центральных улицах столицы во время проведения партиями и общественными организациями массовых мероприятий будут осуществлять около двух тысяч сотрудников милиции.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве, партии и общественные организации подали в столичную городскую государственную администрацию заявки об участии в акциях почти 30 тысяч человек.

По данным ЦОС, в частности Коммунистическая партия Украины подала заявку на участие 200 лиц в мероприятиях возле памятника Ленину на Бессарабской площади.

В то же время ВО "Свобода" планирует провести 25-тысячный митинг возле памятника Тарасу Шевченко и пешее шествие с праздничным концертом на Михайловской площади.

Как отметили в киевском главке милиции, учитывая такое количество людей, указанных в заявках, охрану общественного порядка на центральных улицах столицы будут осуществлять около двух тысяч сотрудников милиции.

При этом в ЦОС призывают граждан, которые будут принимать участие в праздничных мероприятиях, быть толерантными друг к другу и не нарушать порядок.

Как сообщал УНИАН, в Киевскую городскую государственную администрацию на сегодняшний день поступили 9 заявок от партий и движений о намерении провести массовые общественные мероприятия в центре столицы 14 октября.