На сегодняшних торгах евро может пробить уровень 1.38 - эксперт

После того, как парламент Словакии одобрил законопроект по расширению Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), евровалюта на сегодняшних торгах может пробить сопротивление на уровне 1.38 и тогда следующей основной целью для нее станет отметка 1.3900, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, поддержкой для евро будет выступать уровень 1.3700. Между тем, вслед за евро вверх должен будет пойти и британский фунт. Для него сопротивление находится в данный момент на уровне 1.5800, поддержка - 1.5600. В паре с японской иеной доллар, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 76.50-77.20.

Аналитики подчеркивают, что среди основных важных новостей, намеченных на пятницу, стоит обратить внимание на индекс потребительских цен еврозоны, сальдо торгового баланса в Европе, а также изменение объема оборота розничной торговли в США.